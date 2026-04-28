Miles de docentes recorren las calles de Santiago para reclamar mejoras laborales y exigir una negociación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de docentes recorren este martes las calles compostelanas en una manifestación convocada por CIG y STEG con el objetivo de reclamar mejoras laborales y exigir una negociación al Gobierno gallego, todo ello en el marco de la huelga convocada este martes por sendos sindicatos, la sexta jornada de este curso lectivo.

Precedidos por una gran pancarta de varios metros en la que se podía leer 'Loitando construimos o ensino público galego', los manifestantes han partido de la Alameda compostelana en torno a las 12.00 horas y han terminado su recorrido frente a la sede de la Xunta en Santiago.

Entre carteles y pancartas, miles de profesores han coreado consignas como 'Ensino público e de calidade'; 'Non nos fai gracia tanta burocracia'; 'Dereitos conquistados non poder ser roubados' y 'A profe loitando tamén está ensinando'.

En declaraciones a los medios antes de iniciar la marcha, la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha desgranado las principales reivindicaciones de esta movilización y ha asegurado estar "harta" de "fotos y propaganda".

"Queremos un documento donde se recojan mejoras laborales, donde recuperemos derechos que nos fueron arrebatados y donde avancemos en otros derechos. Estamos cansados de anuncios, estamos cansados de promesas y lo que no estamos viendo ahora mismo es ningún avance", ha aseverado.

(Habrá ampliación)