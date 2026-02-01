Miles de personas se manifiestan en Santiago en defensa de la sanidad pública

Manifestación en defensa de la sanidad pública, a 1 de febrero de 2026. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se manifiestan en Santiago de Compostela para denunciar los "continuos colapsos" de la sanidad pública gallega al grito de "con nuestra salud no se juega".

"Queremos más sanidad pública y de calidad", claman los manifestantes, que se han acercado de todas las partes de Galicia, en una jornada marcada por la lluvia.

La concentración, convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública, reúne este domingo a manifestantes que recorren las calles compostelanas hasta acabar en la Praza do Obradoiro, donde se leerán los manifiestos.

Encabezan la marcha la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, el secretario general del PSdeG, José Ramón Besteiro y el secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos.

