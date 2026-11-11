Miles de personas se movilizan en Pontevedra contra la crisis de la vivienda y la precariedad la laboral

PONTEVEDRA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada este miércoles, 11 de noviembre, para denunciar la crisis de acceso a la vivienda, los bajos salarios y el encarecimiento del coste de la vida ha tenido una incidencia visible desde primera hora de la mañana en Pontevedra, donde miles de personas han participado en las movilizaciones convocadas por organizaciones sindicales y colectivos sociales.

El paro ha condicionado la actividad en distintos puntos de la ciudad y su entorno, especialmente en los principales centros de trabajo y las zonas comerciales, donde los piquetes informativos han desarrollado su actividad durante las primeras horas de la jornada.

En el comercio del centro urbano, el seguimiento ha sido desigual. Los piquetes de CIG, CC.OO., CUT y UGT, junto con integrantes de la Acampada de Pontevedra, han propiciado el cierre de algunos locales, especialmente de grandes cadenas comerciales, aunque otros negocios, entre ellos pequeños establecimientos y cafeterías, han permanecido abiertos. En algunos casos se han producido dificultades puntuales en el reparto de mercancías y el abastecimiento de productos, sin que hayan afectado de manera significativa al funcionamiento de los negocios.

En el ámbito industrial, la incidencia también ha sido dispar en puntos como el polígono de O Campiño donde se ha paralizado la producción en empresas como Trèves y Cristalería Pontevedresa, mientras que otras, como Aludec, han mantenido su actividad.

UN PIQUETE ATROPELLADO

Precisamente en este parque empresarial se ha registrado uno de los incidentes de la jornada cuando un integrante de Comisiones Obreras ha resultado atropellado, sobre las 6.00 horas, cuando participaba en un piquete informativo en las inmediaciones de las instalaciones de Prezero.

El trabajador fue trasladado al servicio de Urgencias del Hospital Montecelo, donde fue atendido de una pequeña contusión y lesiones leves. Posteriormente recibió el alta médica. El sindicato ha anunciado que presentará una denuncia por estos hechos.

Por su parte, la actividad en el Puerto de Marín se ha desarrollado con normalidad durante las primeras horas, según han trasladado fuentes de la Autoridad Portuaria. Aunque algunas empresas han cerrado para secundar la convocatoria, otras han trabajado con plantillas reducidas e incluso con la totalidad de sus efectivos.

Los piquetes informativos acudieron a las instalaciones portuarias alrededor de las 7.30 horas, pero no impidieron en ningún momento la entrada ni la salida de trabajadores y abandonaron el recinto antes de las 11.00 horas.

MANIFESTACIONES

La jornada de movilización ha tenido uno de sus principales escenarios en las calles de Pontevedra, donde se han celebrado dos manifestaciones durante la mañana, como antesala de una tercera convocatoria prevista para las 20.00 horas.

La primera de ellas ha reunido a varios miles de personas en una marcha encabezada por una pancarta con el lema 'Vivir cústanos a vida'. La movilización, respaldada por el Comité Unitario de Huelga, ha contado con la participación de los sindicatos CC.OO., UGT, CUT y CGT, así como de colectivos sociales y organizaciones como Acampada de Pontevedra, el Colectivo pola Vivenda, Amigas da Terra, Fulanas, Xuventude Comunista, Pontevedra con Palestina y Ecologistas en Acción.

El portavoz del Comité Unitario de Huelga ha valorado la respuesta ciudadana y ha destacado la capacidad de convocatoria de las organizaciones participantes, aunque ha advertido de que todavía queda trabajo por delante para conseguir los objetivos planteados. Asimismo, ha confirmado que los piquetes volverían a desplegarse por la tarde y que las organizaciones regresarían a las calles para participar en la manifestación de la noche.

Los representantes sindicales también han calificado de éxito la movilización. El secretario comarcal de UGT, Ramón Vidal, ha reclamado que las administraciones tomen nota de las reivindicaciones y adopten medidas para mejorar los salarios, reducir la jornada laboral y garantizar unas condiciones de trabajo seguras, además de facilitar el acceso a una vivienda y a los servicios esenciales.

En la misma línea, el secretario de Organización comarcal de CC.OO. en Pontevedra, José Luis García Pedrosa, ha instado a la patronal a modificar su actitud ante la negociación colectiva. A su juicio, no resulta aceptable que, en un contexto de beneficios empresariales elevados, esa situación no se traduzca en una mejora de las condiciones salariales de los trabajadores.

La segunda manifestación de la mañana, convocada por la CIG con el respaldo de Erguer y el Colectivo pola Vivenda, ha partido a las 12.00 horas de la Praza da Ferrería y ha sido todavía más multitudinaria congregando a miles de participantes.

La secretaria comarcal de la CIG, Diana Rodríguez, ha reconocido que el seguimiento de la huelga está siendo desigual y ha puesto en valor el respaldo social a la protesta.

Entre los asistentes a esta segunda movilización se encontraban distintos representantes del BNG, entre ellos el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, quien ha defendido la convocatoria al considerar que responde a una situación de precariedad laboral y deterioro de los servicios públicos.

Pese a la actividad de los piquetes y a las movilizaciones desarrolladas durante toda la mañana, la huelga ha transcurrido en Pontevedra y su entorno sin incidentes de especial gravedad, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno.

La jornada reivindicativa continuará esta tarde con una manifestación unitaria convocada por el Colectivo pola Vivenda de Pontevedra, que partirá a las 20.00 horas de la Praza da Ferrería y contará con el apoyo de las distintas centrales sindicales y numerosas organizaciones sociales.

La marcha tiene previsto finalizar en el Palco da Música de la Alameda, a escasos metros del lugar donde se encuentra instalada la acampada en defensa del derecho a una vivienda digna, uno de los principales símbolos de las reivindicaciones que han motivado esta jornada de huelga general.