Miles de personas salen a la calle en Santiago en defensa del gallego y piden el fin de la "emergencia lingüística"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se movilizan en Santiago este domingo, coincidiendo con el Día das Letras Galegas, en defensa del gallego y reclaman poner fin a la "emergencia lingüística".

La protesta, convocada por Queremos Galego bajo el lema 'O galego, lingua vital', ha arrancado este mediodía desde la Alameda compostelana y recorrerá el centro de la capital gallega hasta la Praza da Quintana, donde además habrá actuaciones. Con un grupo de gaiteiros a la cabeza y el bloque de Queremos Galego liderando, los participantes claman consignas como "A Galiza, en galego" o "Nas aulas de Galiza queremos Galego".

"La de hoy será una manifestación multitudinaria en la que la sociedad gallega mostrará su compromiso con la lengua y la voluntad de que se reponga en todos los ámbitos", ha avisado el portavoz de A Mesa Pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira.

En declaraciones a los medios antes de empezar, ha asegurado llegar con los "deberes hechos" gracias al protocolo 'Lingua vital', una "alternativa" ciudadana que cuenta con más de 300 medidas destinadas a "revertir la emergencia lingüstica".

Hasta la protesta han acudido representantes políticos, como la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López. Pontón, líder de la oposición en el Parlamento de Galicia, ha acusado al PP de un "acoso y derribo" al gallego durante 17 años y ha reclamado un "cambio de rumbo". "El gallego no es una carga", ha reivindicado.

((Habrá ampliación con foto profesional))