1137439.1.260.149.20261125220646 Manifestación por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Vigo. - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido a la calle este miércoles en distintos puntos de Galicia para expresar su repulsa ante la violencia de género y exigir a las instituciones medidas, compromisos y políticas que avancen en la igualdad y en la lucha contra esta lacra, bajo la premisa de no dar 'Ni un paso atrás'.

Coincidiendo con la conmemoración del 25N, y como es tradicional, una multitud formada por mujeres, hombres y niños han marchado por las distintas ciudades y localidades gallegas en un ambiente festivo y reivindicativo marcado por el telón de fondo del negacionismo de la violencia de género y con el recuerdo siempre para las víctimas. Las protestas han sido mayoritariamente unitarias.

La manifestación más multitudinaria ha sido la de A Coruña, donde unas 2.500 personas, según fuentes municipales, han salido a la calle para clamar contra las violencias machistas y la desigualdad.

El recorrido ha partido del Obelisco y, en su camino hasta la Praza de Ourense, las manifestantes han realizado cuatro paradas para simbolizar la discriminación de las mujeres en cuatro ámbitos: la educación, el mercado de trabajo, a lo largo de la historia y a nivel judicial.

Las manifestantes han marchado en un ambiente festivo tras una pancarta en la que se podía leer 'Vidas libres de violencia machista. Feminismo para transformar el mundo' y han coreado consignas como 'Patriarcado y capital, alianza criminal' o 'Ni un paso atrás'.

En esta concentración se han dado cita, entre otros representantes sociales y políticos, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

LUCHA TRANSFEMINISTA

También en Santiago más de un millar de personas han salido a la calle en una manifestación unitaria contra la violencia machista, que ha partido poco después de las 20,00 horas de la Praza 8 de Marzo bajo el lema 'Contra las violencias machistas, lucha transfeminista'.

Con ello, la protesta ha buscado poner el foco sobre las violencias machistas, pero también sobre otras problemáticas como la crisis de la vivienda, "que afecta especialmente a las personas disidentes, empobrecidas, en situación de calle y migrantes"; o sobre la violencia sexual y la prostitución, de la que han pedido su abolición.

En la marcha se han coreado consignas como 'No es un caso aislado, es el patriarcado' o 'Rebelión, autodefensa, contra su violencia', al tiempo que se ha clamado 'Fuera fascismo de nuestras vidas'. En Compostela han estado presentes representantes sindicales, sociales y políticos del PSdeG y del BNG, entre ellos la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

EN VIGO, DOS MANIFESTACIONES

En Vigo, en torno a un millar de personas se han sumado a la convocatoria de manifestación del colectivo Resposta Feminista, en una marcha que salía sobre pasadas las 19.00 horas del cruce de Vía Norte con Urzáiz, y tras una pancarta con el lema 'Ante a violencia, todas á rúa. A nosa loita non recúa!'.

En la manifestación, en la que han participado varios colectivos feministas, sociales y representantes sindicales, han estado también representantes del BNG y de los partidos que conforman el Frente Amplio. La organización convocante ha puesto este año el foco en la "violencia institucional" que revictimiza a las mujeres y que sufren especialmente las mujeres migrantes y racializadas.

En el recorrido no han faltado consignas como "no son muertas, son asesinadas", "menos luces y más recursos", o "no queremos vuestros piropos, queremos vuestro respeto", además de otros cantos y animación de 'batukada'.

Ésta no ha sido la única marcha en Vigo con motivo del 25N, ya que una hora más tarde ha salido otra manifestación, convocada por la Rede Veciñal de Mulleres contra os Malos Tratos, y en la que han participado los candidatos socialistas, Abel Losada y Carmela Silva, y otros representantes del PSOE local, junto a cientos de personas.