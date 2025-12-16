Una militante denuncia por el canal interno del PSOE al alcalde de Barbadás (Ourense) por supuesto acoso laboral

Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

OURENSE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una militante ha denunciado por el canal interno habilitado por el Partido Socialista al alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel Doval, por supuesto acoso laboral, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

Estas fuentes han explicado que el partido ha recibido esta denuncia, un hecho ante el que la dirección provincial en Ourense ha convocado una reunión para abordar el asunto con el propio regidor. Posteriormente, además, el tema será analizado en una ejecutiva provincial que tendrá lugar a las 20,00 horas y cerrada a medios.

Preguntado al respecto, el propio regidor Xosé Carlos Valcárcel ha asegurado a Europa Press que sabe que hay una denuncia contra él por supuesto acoso laboral, pero ha sostenido que no sabe oficialmente quién puede ser la persona denunciante. Además, ha subrayado que él no es "acosador laboral ni de ninguna índole".

Otras fuentes han explicado a Europa Press que el caso de supuesto acoso laboral está relacionado con la situación vivida por esa militante con un concejal del gobierno municipal, que la habría acosado sexualmente. Este edil dimitió en 2024.

El alcalde de Barbadás es uno de los firmantes del manifiesto impulsado por varios regidores y otros cargos socialistas en la provincia de Ourense en el que reaccionaban al caso de denuncias por supuesto acoso contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y aseguraban que "quien oculta, ampara, relativiza o ralentiza las investigaciones se convierte en cómplice y, como tal, también debe asumir sus responsabilidades y dejar todos los cargos".