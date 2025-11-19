El Ministerio de Cultura inicia los trámites para declarar BIC el puente de Cruzul, en Becerreá (Lugo)

LUGO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha iniciado los trámites este jueves para incluir como Bien de Interés Cultural (BIC) el Puente de Cruzul, en el municipio de Becerreá (Lugo).

Situado en el kilómetro 465 de la antigua carretera N-VI, salva el cauce del río Cruzul, afluente del Navia. Se utilizó hasta finales de los años 60 del siglo XX, cuando se desvió la carretera nacional y se construyó un nuevo puente, por lo que actualmente solo lo frecuenta el tráfico local.

Esta infraestructura cuenta con una gran importancia histórica y patrimonial. De corte neoclásica, fue construida en el siglo XVIII y tenía como objetivo conectar Lugo con la meseta. Así pues, el enclave fue testigo de varios episodios durante la Guerra de la Independencia.

AÑOS RECLAMANDO LA PROTECCIÓN DEL PUENTE

Al respecto, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) asegura que los colectivos patrimoniales llevan desde el año 2019 reclamando la declaración de BIC del Puente de Cruzul.

Néstor Rego, portavoz en el Congreso de este partido, mantiene que este avance no se hubiera logrado sin el trabajo "constante", "serio" y "riguroso" del BNG. Además, afea la "falta" de interés y sensibilidad de las fuerzas estatales con el patrimonio gallego.

Por otro lado, el portavoz municipal del BNG en Becerreá, Martín Gómez, ha subrayado que llevan "años" alertando del deterioro del puente y reclamando actuaciones inmediatas. De igual forma, ha agradecido el papel de las asociaciones y de la comunidad vecinal que han defendido este bien patrimonial.