El Ministerio de Educación concede a Galicia más de 19,6 millones para impulsar seis programas de apoyo educativo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha concedido a Galicia más de 19,6 millones de euros para el impulso de seis programas de cooperación territorial destinados al apoyo educativo.

Así se ha acordado con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial presencial celebrada este miércoles en la sede del Ministerio, donde se ha aprobado el reparto de 329,2 millones de euros entre las autonomías para el impulso de dichos programas.

Se trata del Programa de refuerzo de la Competencia Lectora, Programa de refuerzo de la Competencia Matemática, dos programas de Educación Inclusiva, Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo (PROA+), y Programa de Bienestar y Protección en los centros educativos.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha señalado que esta inversión demuestra el compromiso del Gobierno con "una educación pública más fuerte, más equitativa y con más oportunidades para todos".

En el caso de Galicia, se le han concedido 3,1 millones para el Programa de refuerzo de la Competencia Lectora, y 6,5 millones para el de refuerzo de la Competencia Matemática. Ambos se centran en ofrecer al alumnado con más dificultades una atención más personalizada, en reducir la brecha de género en ambas competencias, y en formar a los docentes en metodologías y estrategias para el aprendizaje.

Otro de los programas, el de orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (el llamado PROA+), dotado con más de 6 millones para Galicia, responde a la necesidad de mejorar el éxito escolar y garantizar la permanencia del alumnado en aquellos centros sostenidos con fondos públicos en los que se concentre un porcentaje elevado de jóvenes en clara situación de vulnerabilidad socioeducativa.

Por otra parte, hay dos programas de Educación Inclusiva, uno dotado con 2,6 millones de euros para Galicia (cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus) y el otro con 519.306 euros, que tienen por objeto impulsar la transformación de los centros educativos hacia entornos plenamente inclusivos.

Otro de los programas, el de Bienestar y Protección en los centros educativos, para el que Galicia recibe 689.357 millones de euros, persigue potenciar el bienestar y la convivencia escolar desde una perspectiva integral, favoreciendo la formación del profesorado y tomando como eje la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección para mejorar los entornos educativos.