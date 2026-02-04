El ministro de Economía recuerda que el proyecto de Altri "no ha pasado" los requisitos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha recordado que el proyecto de una planta pastera de Altri para Palas de Rei (Lugo) "no ha pasado" los requisitos de los proyectos estratégicos.
Cuestionado por la prensa en un acto en Santiago, el ministro ha remitido a "lo dicho" por sus homólogos de Industria y Transición Ecológica.
"Los proyectos estratégicos en materia de financiación nacional tienen que pasar una serie de requisitos que en este caso este proyecto no los ha pasado", ha resuelto.