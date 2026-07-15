El ministro de Hacienda, "seguro" de que "se demostrará la inocencia" de David Sánchez

El ministro de Hacienda, Arcadi España, en declaraciones a los periodistas en A Coruña - MONCHO FUENTES

A CORUÑA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, confía "en el sistema judicial en su conjunto" y por ello está "seguro" de que "en próximas instancias judiciales se demostrará la inocencia" del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

A preguntas de los periodistas por la condena a David Sánchez durante un acto en A Coruña, el ministro ha afirmado que el Ejecutivo respeta y acata la decisión del tribunal, pero no la comparte, "en términos democráticos".

"Quiero recordar que se trata de una sentencia cuyo origen es una organización ultraderechista", ha advertido, para reprochar que "durante el procedimiento se ha visto a la Fiscalía desmontar cada uno de los argumentos de esa parte y pedir la absolución".

Por eso, se ha mostrado "seguro" de que "en próximas instancias judiciales se demostrará algo que es real, que es la inocencia del señor David Sánchez".

En cuanto a si cree que habrá que convocar elecciones si no salen adelante los presupuestos, Arcadi España ha reivindicado que el Gobierno va a "continuar dialogando en todas las etapas" y ha remitido a las palabras de Pedro Sánchez, que ya "ha dicho" que "su intención" es la de "agotar la legislatura".