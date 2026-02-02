Minuto de silencio en la Xunta por el crimen machista de Mos: llamada a que víctimas y allegados denuncien

Minuto de silencio ante la entrada principal de San Caetano. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego, con el presidente, Alfonso Rueda, y los conselleiros al frente, junto con otros cargos y trabajadores del complejo administrativo de San Caetano, han participado este lunes en un minuto de silencio convocado por el crimen machista de Mos (Pontevedra).

Al término del minuto de silencio, que finalizó con un aplauso, el director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, ha transmitido la "repudia y condena" del Ejecutivo autonómico por el crimen, al tiempo que ha trasladado unas palabras de "ánimo y apoyo" a los familiares y allegados de María Belén, especialmente a su hijo.

"Creo que desde la Xunta no nos cansaremos de pedir a las víctimas que presenten esa denuncia, que participen a las autoridades competentes lo que está pasando; que no sufran, que no aguante esa violencia", ha llamado, si bien ha admitido que entiende que "es difícil a veces tomar la decisión".

Pero hacerlo, ha continuado, es "la única forma también" de que se las mujeres maltratadas puedan "beneficiarse de todos los programas y recursos" que el Gobierno autonómico puede facilitarles.

EL FOCO TAMBIÉN EN FAMILIARES Y ALLEGADOS

Barba ha incidido en que dar el paso de denunciar es "la única forma de salir adelante, de salir de ese miedo y de ese terror", al tiempo que ha insistido en que la Xunta estará "ahí, a su lado, para ayudarlas y para apoyarlas".

Finalmente, convencido de que "no se dice todas las veces que se tiene que decir", el director xeral ha aludido a todas esas personas allegadas, amigos o familiares que tengan "indicios" de que una mujer puede estar sufriendo violencia machista para incidir en que deben denunciar.

"Que por favor lo pongan en conocimiento de las autoridades competentes porque también es una forma muchas veces de salvarlas y de que no llegue el tráfico final que llegó para María Belén", ha zanjado.