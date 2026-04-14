Miranda (BNG) destaca el apoyo de la Comisión de Desarrollo Regional a sus enmiendas, como la del Corredor Atlántico

Archivo - La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, durante su intervención en el Parlamento Europeo. - LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha puesto en valor el voto unánime que este martes alcanzaron las enmiendas presentadas por su formación al informe "Mecanismo Conectar Europa (CEF)" en la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo.

En un comunicado, el Bloque ha destacado que, entre sus prioridades, destacan la finalización del Corredor Atlántico y la renovación de infraestructuras ferroviarias abandonadas, la conexión con las redes transeuropeas de transporte con las redes secundarias, en el caso de existir proyectos como las redes de cercanías, que también puedan aspirar a proyectos financiados por ese mecanismo Conectar Europa de las Redes Transeuropeas.

"De nada sirve tener un tren de alta velocidad si no hay unas infraestructuras de cercanías y un servicio que llegue a todas las gallegas y los gallegos", destaca la eurodiputada Ana Miranda, que en esa renovación de infraestructuras ferroviarias menciona la conexión entre Vigo y Ourense, así como otras conexiones en las zonas rurales del país.

Además, Ana Miranda sostiene que las enmiendas presentadas por su formación pedían que se incluyese el eje de la cooperación transfronteriza con el norte de Portugal, "para fortalecer esas conexiones que incluyan también la conexión de Vigo y de las Eurociudades, que podrían ser receptoras de fondos europeos" si se aprobase la propuesta del BNG.

Precisamente, respecto a las conexiones transfronterizas, la eurodiputada del BNG fue co-relatora del Regulamento 2025/925 o BridgeforEU, que tiene como objetivo eliminar las trabas administrativas en estas zonas y mejorar las comunicaciones, algo que, según ha indicado, afecta especialmente en el ámbito a Galicia y el norte de Portugal.

"Desde el BNG realizamos una serie de reuniones con todos nuestros ayuntamientos y representantes locales de las zonas transfronterizas para presentar estas enmiendas", destaca Miranda, que afirma que pueden estar "orgullosos" de que este martes en Europa fuese votada por unanimidad en esas enmiendas presentadas que piden que haya fondos europeos destinados a "mejorar la vida de la gente".