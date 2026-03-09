El MITECO saca a información pública el anteproyecto del real decreto que modifica el Reglamento General de Costas

Archivo - Estado del mar en Valdoviño debido al temporal por el que se ha activado la alerta naranja, a 3 de diciembre de 2025, en A Coruña - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha sacado a información pública el anteproyecto de real decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas.

Según informa el departamento estatal en un comunicado, el objetivo es adaptarlo a la normativa comunitaria en materia de concurrencia competitiva para las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre destinadas a actividades económicas.

La modificación introduce cambios en la regulación de los procedimientos para el otorgamiento de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre "con el fin de garantizar la existencia de procedimientos de selección imparciales, transparentes y sujetos a concurrencia competitiva cuando se trate de actividades económicas".

El anteproyecto modifica el Reglamento de Costas para establecer el marco organizativo de los procedimientos de selección imparciales y transparentes relativos a las concesiones, evitando el otorgamiento de prórrogas automáticas para concesiones vinculadas a actividades económicas.

Los cambios propuestos son de carácter reglamentario y desarrollan los textos legales vigentes, adaptando los procedimientos de otorgamiento de concesiones a las exigencias del derecho comunitario para garantizar que no se concedan títulos de ocupación contrarios a la normativa europea.

La modificación de la normativa responde a la apertura, por parte de La Comisión Europea en diciembre de 2024, de un procedimiento de infracción a España por considerar que las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre para actividades económicas deben ajustarse a las reglas de concurrencia competitiva de la Directiva de servicios.

CONSULTA PREVIA E INFORMACIÓN PÚBLICA

Con carácter previo a la elaboración de la propuesta, el Ministerio abrió entre el 4 y el 19 de febrero de 2026 un periodo de consulta pública a través de su portal web para recabar la opinión de los sujetos potencialmente afectados, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 26 de la Ley 50/1997 del Gobierno.

Las observaciones recibidas durante este proceso se han tenido en cuenta en la redacción del anteproyecto que ahora se somete a información pública.

El periodo de información pública permanecerá abierto desde el 9 de marzo hasta el 1 de abril de 2026. Durante este plazo, los ciudadanos, organizaciones y entidades interesadas podrán presentar sus aportaciones al texto.