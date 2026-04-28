La moción de censura de Lugo y las advertencias de Contas sobre sanidad, preguntas a Rueda en el próximo pleno

Reunión de la Xunta de Portavoces - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La moción de censura que el Partido Popular impulsa en la ciudad de Lugo y la advertencias recogidas en los informes del Consello de Contas sobre la sanidad centrarán las preguntas de los líderes del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y del BNG, Ana Pontón, respectivamente.

Así lo han trasladado martes los grupos tras la reunión de la Xunta de Portavoces que ha fijado el orden del día de la sesión plenaria que tendrá lugar los próximos días 5 y 6 de mayo en el Pazo do Hórreo.

El pleno arranará con sesión de control al alterarse el orden habitual debido al viaje que el máximo mandatario autonómico, Alfonso Rueda, realizará a Bruselas para participar en el pleno del Comité de las Regiones, el último con Rueda como jefe de la delegación española.

En la sesión, además, comparecerá la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quien desgranará las líneas de actuación de la política industrial y energética de Galicia.