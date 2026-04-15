Mondrá actuará el 14 de mayo en la Praza da Quintana, en Santiago, como parte de las 'Festas da Ascensión'

Mondra y la concejala de Fiestas, Pilar Lueiro, anuncian que el artista dará el concierto del día grande de las 'Festas da Ascensión', a 15 de abril de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mondra actuará el próximo 14 de mayo en la Praza da Quintana, en Santiago de Compostela, como parte de las 'Festas da Ascensión'. Este artista, natural de Teo y afincado en la capital gallega, es el primer confirmado y su concierto ha sido el elegido para el día central de los festejos, que coincide con el festivo local.

"Qué ilusión traer nuestra 'ronda' a la Praza da Quintana. Vamos a trabajar mucho y la de ese día va a ser muy especial", ha celebrado el cantante en un vídeo publicado por el Ayuntamiento en 'Instagram', en el que aparece junto a la concejala de Fiestas, Pilar Lueiro.

Pronto cumplirá un año el lanzamiento de 'De Ronda', el segundo álbum del artista, que presentó el pasado mayo en Santiago con dos conciertos agotados. Después de llevar el espectáculo a municipios gallegos, está inmerso en la gira estatal del álbum, que lo llevará por las principales salas de España. Esta ruta la combinará con otros escenarios de Galicia, incluida la Quintana.

El anuncio ha coincidido en el día del lanzamiento de su nuevo 'single', 'Mazarocas', un tema en colaboración con Baiuca. Su videoclip fue rodado en Cidade da Cultura junto a un amplio elenco de bailadoras y bailarinas.