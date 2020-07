Monedero llama a avanzar "en la nueva etapa" de la izquierda entrando en la Xunta: "Necesitamos los territorios"

Gómez-Reino ensalza el trabajo de Yolanda Díaz: "Es un orgullo que sea una mujer gallega quien planta a los poderes económicos"

VILAGARCÍA DE AROUSA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha fijado como próximo objetivo del proyecto político entrar en los gobiernos autonómicos, la "pata pendiente" de la izquierda estatal ahora que, como ha apuntado, forman parte del Ejecutivo central en coalición con el PSOE, para quien ha tenido críticas en un acto de campaña de Galicia En Común-Anova Mareas en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Ante un centenar de personas congregadas en los Xardíns de Ravella del centro vilagarciano, el cofundador de Podemos, que ha llegado al lugar al grito de "sí se puede", ha arropado al candidato a la Presidencia de la Xunta por la coalición, Antón Gómez-Reino, que ha destacado a Monedero como "un imprescindible" del espacio político.

Monedero ha sido el primer referente estatal de la candidatura que ha participado en la campaña del 12 de julio, que contará con la participación de los ministros de Unidas Podemos (a excepción del titular de Universidades, Manuel Castells) en los próximos días.

El cofundador del partido morado ha puesto en valor las medidas puestas en marcha en estos seis meses de gobierno de coalición en el Estado y ha fijado como nuevo objetivo de la organización entrar en los ejecutivos autonómicos, empezando por las elecciones gallegas y vascas que tienen lugar este 12 de julio.

"Somos una fuerza política, junto con Anova y las mareas, que nació para gobernar. Me llena de orgullo y también de responsabilidad saber que somos gobierno. Ahora empieza otra etapa en la que, estando en el gobierno, necesitamos los territorios. Somos un país plurinacional; un país autonómico, que es como si fuese federal. Esa es la pata pendiente", ha incidido Monedero.

El profesor de Ciencia Política también ha aprovechado para cargar contra el aspirante a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha tachado de "cobarde" y "mentiroso" porque "tuvo la ocasión de haberle plantado cara" a Pablo Casado para "según decía él, hacer una derecha más actual" y "no se atrevió".

Tras afear que Vox "usase el nombre de Castelao en vano" durante la campaña gallega, Monedero ha reconocido que "no es sencillo" el papel de Unidas Podemos en "minoría" en un gobierno "sin mayoría absoluta", si bien ha afirmado que no renuncian al impuesto a las fortunas o a investigar en el Congreso al rey emérito. "Otra cosa es que el PSOE no haya querido", ha espetado en una de las varias críticas que ha lanzado hacia los socialistas, de quienes ha subrayado que cuentan "con un alma liberal" dentro del partido.

"Nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Montamos un gobierno para gobernar este país pero no para tragarnos sapos. Tenemos que ser conscientes de lo que somos capaces, de lo que podemos y lo que no. Y vaya si hemos conseguido cosas", ha añadido, antes de ensalzar la figura de las ministras Yolanda Díaz e Irene Montero, "que trabajan para terminar con la desigualdad" en España.

"Han intentado tumbar al gobierno con la crisis del Covid-19. España fue el único país del mundo en el que la culpa no era del coronavirus, era del 8 de marzo, de las mujeres. Han entendido perfectamente que las mujeres son el factor que va a cambiar nuestros países y no soportan que estéis empoderadas", ha aseverado.

GÓMEZ-REINO

Al igual que Monedero, Gómez-Reino también se ha detenido en el papel ejercido por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, --que aterriza este viernes en la campaña gallega con un acto en Ourense-- desde su llegada al Ejecutivo central.

"Claro que se nota que está Yolanda Díaz en el Gobierno. Claro que se nota que hay una ministra que usa el ministerio en defensa de las mayorías sociales. Una mujer que planta cara a los poderes económicos de este país", ha apostillado el candidato, que ha definido a Monedero como "un imprescindible, un referente que siempre está cuando se le necesita".

Gómez-Reino ha apelado a conseguir en Galicia a partir del 12 de julio "una Xunta que mire al Gobierno del Estado" para dar soluciones a los trabajadores del Sergas "que tienen contratos de día" o "sentar" al director de Abanca, Juan Carlos Escotet, "y decirle que no puede ser que se cobren cláusulas abusivas".

El cabeza de lista de la coalición se ha comprometido a impulsar desde la Xunta "de una vez por todas el saneamiento de las rías, que Feijóo solo conoce de sus paseos en el yate de Marcial Dorado" o crear un plan de vivienda para "que todo menor de 35 años que así lo desee pueda emanciparse con un alquiler".

Para cerrar su intervención, Gómez-Reino ha insistido en lanzar un alegato a la participación como clave para la "mayoría progresista" en Galicia: "Siempre que la gente va a votar hay mayorías progresistas en este país. Hay que decirle a la gente que si va a votar, Feijóo pierde".

EVA SOLLA, EVA FIGUEROA Y MARCOS CAL

También ha intervenido la cabeza de lista por la provincia de Pontevedra, Eva Solla, que ha puesto el acento en que "la elección no está en escoger un gobierno para cuatro años", sino que está en juego "dejar atrás el pasado y escoger un país que apuesta por el futuro, por las residencias públicas y por no dejar morir a sus mayores en centros privatizados".

Por su parte, la número dos por Pontevedra de la coalición, Iria Figueroa, que ha avanzado el apoyo de la candidatura a la manifestación por la sanidad pública convocada para este viernes en Vilagarcía, coincidiendo con "la llegada del discurso del odio" en alusión a la organización de un mitin Vox en el que participará el diputado Iván Espinosa de los Monteros. "Esas son las prioridades de cada uno y quedarán claras", ha espetado.

"La vacuna contra el Covid-19 la teníamos en el medio ambiente y nos lo estamos cargando", manifestado el número tres por la provincia pontevedresa y exdiputado, Marcos Cal, que ha apelado a combatir el "proceso desmovilizador" que, dice, busca la derecha en estas elecciones. "Se puede echar a Feijóo como se pudo echar a Fraga", ha exclamado.