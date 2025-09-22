Monforte condena el ataque al edificio de Prodeme: "Responde a odio y racismo, incompatibles con valores democráticos"

Agentes de la Policía Nacional trabajan en la investigación en el edificio que albergará el centro de la Xunta para menores migrantes, a 20 de septiembre de 2025, en Monforte de Lemos, Lugo - Carlos Castro - Europa Press

El Pleno del Ayuntamiento aprueba, por unanimidad, una declaración en la que piden a los vecinos "mantener la unidad" frente al odio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Monforte de Lemos ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que condenan el ataque con cócteles molotov de este sábado al edificio de Prodeme, donde se creará el centro de acogida de menores migrantes de la Xunta. Para la Corporación, este ataque responde a "motivaciones de odio, racismo y xenofobia, totalmente incompatibles con los valores democráticos".

Así lo recogen en la declaración elaborada este lunes en la Junta de Portavoces convocada por el alcalde, José Tomé.

"Monforte de Lemos siempre ha sido, y seguirá siendo, una ciudad abierta, solidaria y comprometida con los derechos humanos. La violencia, el miedo y la intolerancia jamás podrán tener cabida en el municipio ni en ninguna sociedad que aspire a la justicia y a la paz", defienden.

En la declaración, expresan todo su apoyo y solidaridad con las entidades y profesionales que trabajan cada día para garantizar la protección de los menores extranjeros, su integración y bienestar. Asimismo, "confían plenamente" en la labor de las fuerzas de seguridad para esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades que correspondan.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para "mantener la unidad frente a cualquier manifestación de odio, reafirmando el compromiso con la convivencia pacífica, la igualdad, la diversidad y el respeto a la dignidad de todas las personas".

"Una agresión basada en el racismo o en la xenofobia no es solo un ataque contra unas víctimas concretas, es un ataque contra toda nuestra sociedad. Y nuestra respuesta debe ser clara y rotunda: no hay lugar para el odio en Monforte de Lemos", declaran.