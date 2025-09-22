Pontón culpa al "discurso racista" de Rueda del atentado en Monforte y Besteiro denuncia "campos de concentración"

Interior del edificio que albergará el centro de la Xunta para menores migrantes, a 20 de septiembre de 2025, en Monforte de Lemos, Lugo, Galicia (España). La Policía Nacional investiga el ataque con dos cóctel molotov contra el edificio del municipio luc - Carlos Castro - Europa Press

Arremeten contra la Xunta por la creación de "guetos" de menores migrantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha culpado al "discurso racista" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, del atentado con cócteles molotov del pasado fin de semana contra un futuro centro de menores migrantes en Monforte (Lugo). Asimismo, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al Gobierno gallego de crear "campos de concentración".

Así, Pontón opina que Rueda "tiene que dar explicaciones porque su posición en relación con los menores migrantes fue una total irresponsabilidad desde el primer minuto". "Alentó un discurso de insolidaridad, racismo y odio contra los menores no acompañados", espeta.

"Rueda está trasladando a Galicia el discurso de la crispación, racista y de odio que practican la señora Ayuso y la extrema derecha; y eso, evidentemente, tiene consecuencias", advierte la líder del Bloque. "El Gobierno de Rueda tiene responsabilidades en la situación que pasó este fin de semana en Monforte y debe de rectificar de inmediato su estrategia de confrontación y de crispación", ha agregado.

"El gobierno de Rueda no solo usó los menores migrantes como un elemento de confrontación y de crispación con el Gobierno central, sino que utilizó un discurso insolidario", ha recriminado, en lo que ve "un tufo racista".

Afea a la Xunta "usar los niños y niñas que están en una situación de extrema vulnerabilidad como un elemento de crispación y de confrontación con el Gobierno del Estado, lo que identifica con "el seguidismo que hace el Gobierno gallego del guion que le manda el Partido Popular desde Madrid".

Además, la líder del BNG muestra su rechazo a que la Xunta "boicoteó" el programa de acogida y anunció "guetos" para los menores migrantes, pues estos niños "no van a estar en el sistema integral de protección a infancia de Galicia".

Y ya "en el colmo del despropósito" el Ejecutivo "anunció y publicitó" la localización del centro, "obviando por completo la confidencialidad y la protección" para menores, lo que "algunos extremistas quieren poner en riesgo". Pontón cree que "hay lugares que deben estar especialmente protegidos y que no se deben publicitar", tal y como ocurre con las casas de acogida para mujeres víctimas de la violencia machista.

"CAMPOS DE CONCENTRACIÓN"

Por su parte, Gómez Besteiro ha acusado a la Xunta de crear "campos de concentración" de menores migrantes. Lamenta que se ataque un edificio "por el simple hecho de que allí se van a acoger niños y niñas migrantes no acompañados".

A renglón seguido, censura la "política de violencia y odio" que "es fomentada por la ultraderecha y asumida sin contemplaciones por la derecha".

Besteiro cuestiona que la Xunta no sea capaz de "proteger e integrar a 244 menores" con una población gallega de 2,7 millones de personas, al tiempo que la derecha "compradea" con las políticas de la ultraderecha "cargadas de odio".