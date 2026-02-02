Mos (Pontevedra) decreta tres días de luto oficial por el crimen machista de Sanguiñeda

PONTEVEDRA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mos (Pontevedra) ha decretado tres días de luto oficial por el crimen de la mujer muerta a manos de su expareja el domingo en la parroquia de Sanguiñeda.

La corporación se ha reunido en pleno extraordinario en la tarde de este lunes para expresar su pesar por el asesinato de María Belén, de 52 años de edad, acuchillada por su expareja.

La alcaldesa, Nidia Árevalo Gómez, ha sido la encargada de dar lectura a la declaración institucional pactada por todos los grupos políticos de Mos, que han mostrado su "rechazo absoluto" a cualquier forma de violencia machista.

"Lo sucedido no puede entenderse como un hecho aislado ni ajeno a la realidad social. Se trata de un caso de violencia machista, de violencia de género, una de las manifestaciones más graves de la desigualdad entre hombres y mujeres, una violación intolerable de los derechos humanos", ha señalado la alcaldesa.

Tras expresar el pésame del ayuntamiento a los familiares y allegados de la víctima, la corporación municipal ha remarcado que hablar de violencia y de las mujeres asesinadas "es una obligación institucional", ya que sólo desde el reconocimiento claro de la realidad es "posible combatirla con eficacia".

La violencia machista, ha continuado, "no es un problema doméstico, no es un problema privado", es una cuestión de interés público que afecta a la "convivencia, a la seguridad y a la dignidad de las personas".

"Cada mujer asesinada es una herida abierta en la sociedad, es una llamada de atención a los representantes políticos, a las instituciones, para actuar con más determinación", ha incidido la alcaldesa.

Con este manifiesto, también han hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva, de "no mirar para otro lado", de no banalizar ni justificar la violencia, de educar desde el respeto y de constuir una sociedad en la que las mujeres "puedan vivir libres y sin miedo".

Durante estos tres días de luto oficial estarán suspendidos todos los actos públicos oficiales y las banderas ondearan a media asta.

Finalmente, la alcaldesa invitó a los ciudadanos a participar en otra concentración silenciosa que tuvo lugar a las puertas del consistorio tras finalizar el pleno extraordinario.