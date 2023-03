Mouriño critica al Ayuntamiento de Vigo por "mentir permanente y constantemente" sobre las obras de Balaídos

El gobierno local asegura que ya acabó la parte que le corresponde de la renovación de la grada de Marcador



VIGO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, ha criticado este jueves al Ayuntamiento de Vigo por "mentir permanente y constantemente" sobre las obras acometidas en la grada de Marcador del estadio municipal de Balaídos, por lo que el gobierno local ha respondido asegurando que ya acabó su parte y que ahora solo faltan las actuaciones que tienen que realizar el propio club y la Liga de Fútbol Profesional.

En rueda de prensa, Mouriño ha lamentado que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, mantenga una "constante mentira", asegurando que la grada ya ha sido entregada al club. "Por mucho que lo diga el alcalde, todos los días está diciendo que nos la entregó. No nos ha entregado absolutamente nada", ha criticado.

"Nos sorprende muchísimo esa constante mentira para enfrentarnos con nuestros propios abonados, que dicen que si la grada está entregada por qué no se usa", ha añadido el presidente celeste, indicando que la propia Liga ha asegurado que las instalaciones "no están en condiciones para ser usadas", y calcula que hasta el 18 de junio no se podrá hacer uso de ellas.

"¿Qué motivo hay para enfrentar al Celta con sus abonados? ¿Cuál es el motivo real? ¿Marketing político? ¿Cuál es? No lo entendemos. Creemos que hemos sido prudentes, que nos hemos callado mucho. Fijaos cuántas veces lleva diciendo lo de la grada y salimos hoy", ha añadido.

Mouriño ha lamentado esta "pelea" y este "enredo" que se repite en innumerables ocasiones. "Pido disculpas a la afición, a la ciudad de Vigo por volver a sacar este tema, pero no nos podemos callar. Nos están mintiendo al club y a la ciudad permanente y constantemente", ha añadido.

También ha criticado que el Celta no podrá usar Balaídos para ciertos actos de celebración de su Centenario y que el Ayuntamiento planee un concierto allí precisamente cuando el Celta B quizá tenga que jugar el 'play off'. "Nos ponen el concierto ese día y tenemos que protestar porque no están apoyando al Celta", ha reivindicado, asegurando que quizá tengan que ir a jugar a Pontevedra o a Santiago.

También ha criticado que el Ayuntamiento no les diese permiso para llevar a cabo una carrera por calles céntricas de la ciudad, pese a que ya fueron propuestas dos fechas distintas. "No sabemos muy bien por qué", ha indicado, asegurando que en Vigo son muchas las carreras que se llevan a cabo.

Tras estas palabras, Abel Caballero fue preguntado en rueda de prensa, pero no contestó, aplazando la respuesta a una intervención posterior del concejal de Fomento, Javier Pardo.

Este, ha asegurado que las obras que tenía que realizar el Ayuntamiento en la grada de Marcador ya están finalizadas, con la cubierta instalada, la fontanería y los baños. "Faltan las actuaciones que tiene que realizar el Celta y la Liga de Fútbol Profesional", ha asegurado.

Pardo ha recordado que tanto la grada de Tribuna como la Río fueron abiertas al público sin cubrir, por lo que Marcador ya podría ser utilizada, a su juicio. Además, ha defendido la labor del gobierno local y ha subrayado que el club fue informado en innumerables ocasiones sobre la situación de las obras y el 20 de febrero fueron entregadas.