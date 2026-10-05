Muere un hombre de avanzada edad al caer cuando podaba un árbol en Barbadás (Ourense)

OURENSE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de avanzada edad ha fallecido este lunes al caer de un árbol cuando realizaba labores de poda con una motosierra en una finca situada en la calle da Hermida, en Betrances, en el municipio ourensano de Barbadás.

Según han informado fuentes del operativo, el suceso tuvo lugar sobre las 12,30 horas y los efectivos de emergencia tuvieron que excarcelar el cuerpo, que quedó atrapado entre el árbol y la pared de un gallinero tras caer desde una altura de unos dos metros.

Por su parte, el CIAE 112 Galicia ha explicado que en las labores participaron efectivos del Servizo Municipal de Protección Civil de Barbadás, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil y Policía Local.