Muere un hombre y otro se encuentra en estado crítico por la inhalación de humo en un incendio registrado en A Coruña

A CORUÑA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido y otro se encuentra en estado crítico a causa de la inhalación de humo en un incendio registrado en un edificio de A Coruña, en la Rúa San Isidoro.

El 112 Galicia tuvo constancia del fuego a las 17.45 horas, a través de la llamada de un particular que alertaba de un incendio en el cuadro eléctrico situado en el portal de un edificio de esta calle coruñesa.

La central de emergencias solicitó la intervención de los bomberos de A Coruña, que, al llegar al punto, encontraron las escaleras llenas de humo. Tras sofocar las llamas y, durante los trabajos de ventilación, localizaron a dos personas --dos hombres, según fuentes municipales consultadas por Europa Press-- inconscientes en el primer piso.

El personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 les prestó asistencia en el lugar, pero solo uno de los hombres pudo ser evacuado, en estado crítico, al Hospital Universitario de A Coruña.

También se informó a los agentes de la Policía Nacional y Local, así como a los efectivos de Protección Civil. Los servicios de emergencia permanecen en la zona, garantizando la seguridad y facilitando la salida de los residentes mientras continúan con la ventilación del inmueble.