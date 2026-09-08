Muere un hombre tras ser atropellado en Cambados (Pontevedra)

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este martes tras ser atropellado en un camino situado en la parroquia de Corvillón, en Cambados (Pontevedra).

El accidente se ha producido a las 21.00 horas y ha sido notificado por la persona que viajaba en el vehículo implicado. Según ha indicado durante la llamada, el peatón sufrió un golpe en la cabeza y estaba en estado grave.

El centro Integrado de Atención y Emergencias ha solicitado la colaboración de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, así como a la Policía Local a y los miembros del Servicio Municipal y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cambados.

Pese a los intentos por salvarle la vida, los servicios de emergencias han confirmado el fallecimiento del hombre en el lugar del accidente.