Muere una mujer de 74 años tras ser recatada del agua en Praia Xardín, en Boiro (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 74 años ha fallecido en la tarde de este miércoles tras ser rescatada del agua en Praia Xardín, en Boiro.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, fue un particular el que alertó sobre las 19,00 horas de que habían rescatado a la mujer y que trataban de reanimarla sobre la arena.

Ante ello, los gestores del 112 solicitaron la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guarda Civil, de la Policía Local y Protección Civil de Boiro. También se informó a Salvamento Marítimo y al servicio de Gardacostas de Galicia.

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 desplazó al helicóptero medicalizado con base en Santiago pero, pese a los esfuerzos, solo se pudo confirmar el fallecimiento.

Por su parte, fuentes del operativo han confirmado que se trata de una mujer de 74 años de edad.