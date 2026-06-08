Muere una mujer en un incendio en una vivienda en A Coruña

Bomberos de A Coruña - CONCELLO DE A CORUÑA

A CORUÑA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido en un incendio en una vivienda de la calle Río de Quintas, en A Coruña, ocurrido durante la madrugada de este lunes.

Según informan los bomberos de A Coruña, a las 1,33 horas de la madrugada recibieron alerta de una vecino de que salía humo negro de la planta baja de las viviendas de Santa Bárbara. A la llegada al lugar, encontraron a la mujer "con síntomas de asfixia y quemaduras".

Los bomberos apuntan a que el fuego se inició en la zona del salón al quemarse una butaca, con una propagación del fuego hasta una mesita y el sofá en el que se encontraba la víctima.

Una dotación con tres vehículos y nueve efectivos de bomberos se desplazaron hasta el lugar. A su llegada, observaron que estaban las persianas derretidas. Accedieron por la venta al salón en el que encontraron a la mujer.

Tras abrir la puerta principal para la entrada de la Policía Local y servicios sanitarios, se procede a la ventilación de la vivienda. El fuego quedó extinguido.