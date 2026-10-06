Muere un peregrino en Ames (A Coruña) de una parada cardíaca mientras recorría el Camino de Fisterra

Un miembro de Protección Civil Ames en la zona donde sucedió el deceso.
Un miembro de Protección Civil Ames en la zona donde sucedió el deceso. - PROTECCIÓN CIVIL
Europa Press Galicia
Publicado: martes, 6 octubre 2026 15:56
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Un peregrino perdió la vida este lunes tras sufrir una parada cardíaca mientras recorría el Camino de Fisterra, a su paso por la localidad coruñesa de Ames.

   Los hechos sucedieron durante el mediodía de este lunes. Los servicios de emergencias se trasladaron al lugar tras ser alertados de que un peregrino había sufrido una indisposición.

   Ya en el punto, el personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 trató de reanimarlo, pero finalmente no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

   En el operativo también participaron agentes de la Policía Local de Ames y de la Guardia Civil, así como miembros de Protección Civil, que han trasladado sus condolencias a los compañeros, amigos y familia del fallecido.

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