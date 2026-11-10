Muere una persona atropellada en Monforte

LUGO 10 Nov. (EUROPA PRESS) - Una persona ha fallecido esta tarde de martes atropellada en Monforte de Lemos (Lugo) al quedar atrapada bajo el vehículo mientras maniobraba.

Según la información recogida en el 112 Galicia, el accidente se produjo en una pista que sale de la LU-617, en Moreda, Monforte.

Una vecina a la que acudieron para pedir ayuda fue quien alertó al 112, ya que la persona atropellada estaba atrapada bajo el vehículo.

De este modo, se solicitó la intervención de los Bomberos de Monforte, además de pedir la colaboración de los profesionales del 061.

Hasta el lugar se desplazó un equipo médico, agentes de Tráfico y un equipo de bomberos que prestó ayuda para acceder a la víctima.