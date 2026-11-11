Muere un trabajador en Ponteareas (Pontevedra) tras volcar la carretilla que manejaba

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador falleció este martes en el municipio pontevedrés de Ponteareas tras volcar la carretilla que manejaba.

Según ha informado el 112, el hombre fue localizado alrededor de las 20.00 horas por otros trabajadores de la empresa, que fueron los que dieron la voz de alarma y avisaron al servicio de emergencias.

Se encontraban en unas instalaciones ubicadas en Penavella, Ponteareas, adonde acudieron los equipos de emergencias tras recibir sendos avisos desde el 112.

Al lugar se desplazaron efectivos del 061, los Bomberos-GES de Ponteareas, Protección Civil de la localidad y los agentes de la Policía Local y Guardia Civil.

Con todo, nada se pudo hacer por la vida del trabajador quien, a la llegada de los equipos de rescate, había entrado ya en parada cardiorrespiratoria.