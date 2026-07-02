Una mujer con trastornos psiquiátricos se autoinculpa de la muerte violenta de su madre en O Carballiño (Ourense)

Imagen de archivo de un coche de policía - CNP

OURENSE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer que padece trastornos psiquiátricos se ha autoinculpado de la muerte violenta por posible asfixia de su madre, de 82 años, en el lugar de A Granxa, en la parroquia de Seoane, en el municipio ourensano de O Carballiño.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, los agentes trabajan en la investigación de un supuesto homicidio, tras aparecer una octogenaria fallecida durante la madrugada de este miércoles, a la espera del dictamen forense.

La hija de la fallecida se autoinculpó de haber provocado la muerte a su madre mediante asfixia. Esta mujer ha sido trasladada a la unidad psiquiátrica de agudos del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

El cuerpo de la fallecida también fue conducido al CHUO para llevar a cabo la autopsia. Al lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Comandancia, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial y funcionarios del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).