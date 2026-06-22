El Museo de Pontevedra exhibirá desde este jueves y hasta septiembre 'A derradeira leición do mestre' de Castelao

'A derradeira leición do mestre' , de Castelao. - DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Pontevedra abrirá al público este jueves la exposición de 'A derradeira leición do mestre', considerada una de las obras más representativas de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 27 de septiembre en el Edificio Castelao y girará en torno al célebre lienzo pintado en el exilio argentino en 1945.

La instalación ha sido concebida para favorecer una contemplación pausada de la obra. El cuadro ocupará el espacio central de una sala con aforo limitado a 25 personas, acompañado por una selección de documentos históricos que ayudan a comprender tanto su proceso de creación como el contexto político y social en el que surgió.

Este lunes, durante la presentación de la exposición, el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, destacó el valor artístico e histórico de una iniciativa que, a su juicio, contribuirá a mantener viva la memoria de figuras capitales de la historia gallega como Castelao y Alexandre Bóveda.

Por su parte, la directora del Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve, explicó que la exposición incorpora piezas documentales de gran relevancia. Entre ellas figura un ejemplar de la primera edición de 'Sempre en Galiza', publicada en Buenos Aires en 1944, junto con el manuscrito original de la obra, considerada una de las principales referencias del pensamiento político del autor.

El recorrido expositivo incluye además el dibujo original realizado por Castelao en 1937 para la estampa número seis de la serie 'Galiza mártir', antecedente directo del cuadro que se exhibe ahora. Según destacó Tilve, se trata de una pieza singular dentro de la producción del artista porque es la única de sus estampas de guerra en la que puede identificarse claramente al personaje representado, cuya imagen corresponde a Alexandre Bóveda, asesinado al comienzo de la Guerra Civil.

La muestra se completa con una fotografía tomada en Buenos Aires durante la celebración del Día de los Mártires Gallegos en agosto de 1945. La imagen refleja el vínculo entre la emigración y el exilio gallego y muestra al propio Castelao junto al cuadro y a un busto de Bóveda realizado por el escultor Domingo Maza.

Con motivo de la exposición, el museo pondrá en marcha un programa de visitas guiadas que comenzará el 4 de julio. Las sesiones se celebrarán los miércoles y jueves a las 18.00 horas y los sábados a las 12.00, previa inscripción a través de la página web de la institución.

La programación se complementará con una alfombra artística elaborada por la asociación Cunchas e Flores de Bueu, que podrá contemplarse también en el Edificio Castelao. Este tapiz floral conmemorativo reivindica la implicación del intelectual gallego en la campaña a favor del Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936 y coincide con la conmemoración del 90 aniversario del plebiscito en el que la propuesta obtuvo un respaldo mayoritario de la ciudadanía gallega.