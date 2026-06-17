El Museo de Pontevedra recibe el cuadro de Castelao 'A derradeira leición do mestre' para exhibirlo durante tres meses

'A Derradeira Leición Do Mestre' , De Castelao - DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Pontevedra ha recibido este miércoles el histórico cuadro 'A derradeira leición do mestre', considerado una de las obras más representativas de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que permanecerá expuesto durante tres meses en el Edificio Castelao gracias a la cesión temporal del Centro Galicia de Buenos Aires.

La llegada de la obra estuvo acompañada por un amplio dispositivo de seguridad y conservación. Tras completar su traslado desde Argentina, responsables del museo verificaron el estado de la pintura para garantizar que había llegado en perfectas condiciones antes de su exhibición pública, cuya inauguración está prevista para el próximo 25 de junio.

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y el vicepresidente provincial y responsable del Museo, Rafa Domínguez, participaron en la recepción oficial de la obra.

Domínguez destacó la relevancia del acontecimiento cultural, subrayando que la llegada del cuadro supone un momento histórico para la institución museística y para Galicia, al permitir reunir en Pontevedra una representación completa del legado artístico de Castelao.

La cesión es fruto de unas negociaciones desarrolladas durante los últimos dos años y medio entre la Diputación y el Centro Galicia de Buenos Aires, propietario de la pintura. El representante de la entidad argentina, Alberto Vázquez López, expresó su satisfacción por la presencia de la obra en Pontevedra "este es un magnifico Museo. Estamos encantados de que esté en este lugar", dijo.

"Así como la emigración arropó a Castelao en su exilio político, hoy está aquí el cuadro para que todos los gallegos arropen su obra y lo vengan a visitar", añadió.

Antes de ser instalada en la sala de exposiciones temporales, la pintura fue sometida a una revisión técnica por parte del personal especializado del Museo de Pontevedra. Durante el transporte se aplicaron estrictas medidas de control, incluyendo sistemas de geolocalización y dispositivos para monitorizar posibles impactos, así como los niveles de humedad y temperatura, con el objetivo de preservar su integridad en todo momento.

La exposición estará acompañada de un amplio programa de actividades culturales centradas en la figura y el legado de Castelao. Entre ellas destaca el seminario 'Arte, exilio y memoria: Castelao, A derradeira leición do mestre y la emigración gallega en América', que se celebrará los días 22 y 23 de junio.

Asimismo, el calendario incluye un concierto de la Coral Polifónica de Pontevedra el 27 de junio y diversos actos conmemorativos vinculados a la historia y la memoria de Galicia, como el recuerdo del plebiscito del Estatuto de Autonomía de 1936 o el homenaje a Alexandre Bóveda en el Día da Galicia Mártir. La programación se completará con visitas guiadas, talleres infantiles y actividades organizadas en colaboración con las fundaciones Castelao y Bóveda.