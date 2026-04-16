Nace el Consejo Asesor en Innovación de Galicia con el objetivo de ofrecer una "radiografía" del sector científico

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha presidido este jueves la primera reunión del Consejo Asesor en Investigación e Innovación de Galicia - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha presidido este jueves la primera reunión del Consejo Asesor en Investigación e Innovación de Galicia, un órgano que nace con el objetivo tener una "radiografía" del sector científico en la comunidad y analizar el apoyo de la sociedad civil.

En concreto, el titular del departamento educativo ha explicado que el Consejo Asesor busca obtener una "radiografía del amplio mundo de la ciencia" en Galicia. Para ello, cuenta con una composición multidisciplinar que incluye a personas vinculadas al ámbito universitario, al tejido empresarial, al sector de la transferencia y la gestión, además de representantes institucionales.

En cuanto a sus objetivos, el conselleiro ha destacado que la función principal será la de prestar asesoramiento y complementar el trabajo de la Administración Autonómica a través de la elaboración de informes y propuestas. "Su función es asesorar, apoyar y ayudar para implementar y diseñar las mejores políticas de ciencia posibles", ha aseverado.

Según ha explicado en declaraciones a los medios antes de iniciar la reunión, el orden del día se ha centrado en dos ejes fundamentales.

Por una parte, se han abordado los objetivos, el calendario y las líneas maestras de la nueva Ley de Ciencia de Galicia, cuya elaboración comenzó hace escasos meses tras un proceso de consulta pública. Por otra parte, el órgano asesor analizará diversas cuestiones vinculadas al desarrollo de la estrategia RIS3.