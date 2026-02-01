Nace en Vigo 'PAZ', una antología de cómic e ilustración contra el "silencio del genocidio" en Gaza

El guionista de cómic David Braña coordina desde Vigo (Pontevedra) la producción de PAZ. Antología Solidaria por Gaza, un libro que señala que "no todo vale" y que "el silencio también es una forma de violencia". - DAVID BRAÑA/ARCHIVO PERSONAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de autores y autoras se han unido en la creación de un libro colectivo de cómic e ilustración que, coordinado por un catalán (prácticamente vigués), nace en Galicia como un "acto cultural" contra el "silencio del genocidio" en Gaza.

El guionista de cómic David Braña, que desde hace más de 20 años eligió la ciudad olívica como su casa, encabeza 'PAZ - Antología Solidaria por Gaza', un libro de ilustraciones para señalar que "no todo vale" y que "el silencio también es una forma de violencia".

Así, ante el principio de que el arte "puede y debe ser una herramienta de conciencia", Braña ha subrayado en una entrevista con Europa Press que "lo que se está produciendo es un genocidio". "Por mucho que intenten algunos negarlo, la verdad es la verdad. La realidad está ahí", ha subrayado.

En este contexto --y tras conocerse que el propio ejército israelí cifra en 70.000 los muertos durante la ofensiva en Gaza--, el guionista ha añadido que el libro está "teniendo una buena acogida" y el primer objetivo del 'crowdfunding' para financiar la publicación se alcanzó en "prácticamente 24 horas".

Concretamente, para poner en marcha el proyecto el colectivo de 55 autores buscaba, en principio, recaudar 3.000 euros, valor que a 25 días del término de la recaudación se acerca a los casi 8.000 euros gracias a 287 aportaciones.

El éxito de la campaña ha hecho que cambiase el objetivo de la campaña, ya que la cuantía para la publicación ya está garantizada. Así, una vez "cubiertos los costes básicos de la producción", todo el importe que reste será donado a Médicos sin Fronteras y UNRWA, la agencia de la ONU para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo.

"Yo, con este tipo de proyectos, nunca me siento satisfecho. Yo siempre quiero más porque creo que se necesita todo el apoyo y toda la recaudación posible", ha recalcado Braña.

LANZAMIENTO ANTES DE SEPTIEMBRE Y AUTORES GALLEGOS

Así las cosas, la previsión es que el libro sea lanzado antes septiembre (que en principio es la fecha prevista). Esto porque, tal y como ha explicado el guionista, "el contenido de la obra en sí está prácticamente listo".

Y aunque haya nacido en Barcelona y vivido hasta los "veinte tantos" en un pueblo de Girona, Braña ya lleva 22 años en Vigo, donde se siente "muy cómodo y acogido": "Me siento parte de Galicia".

En otro orden de cosas, además de su coordinación 'catalana casi gallega', entre los más de 50 artistas, están gallegos, como Adolfo Taboada, David Buceta, Iria Aldegunde, Sergio Cobelo, entre otros.

"Yo estoy muy contento, la verdad, porque estoy viendo que tiene una buena aceptación por parte de la gente, de los compañeros, de la prensa. No me puedo quejar", ha concluido Braña.