Novas Xeracións de Pontevedra tendrá un 'mozo de Arousa' como presidente: Raúl Santamaría es el único candidato

Raúl Santamaría en la entrega de avales. - PP DE PONTEVEDRA
PONTEVEDRA 27 May. (EUROPA PRESS) -
Novas Xeracións, organización juvenil ligada al PPdeG, tendrá en Pontevedra al diputado autonómico Raúl Santamaría, conocido como uno de los 'mozos de Arousa' por su paso por el concurso televisivo 'Reacción en cadena', como presidente, toda vez que es el único aspirante a ser elegido en el congreso que tendrá lugar el 12 de junio.
Según ha informado el partido, el comité organizador del 10º cónclave provincial de Novas Xeracións (NNXX) de Pontevedra ha proclamado como válida la candidatura de Santamaría, que es ya el único aspirante oficial a relevar en su Presidencia a la concejala salcedense Ana Cristina Pérez Cabaleiro, que viene de alcanzar el límite de edad tras una etapa de casi ocho años.
El comité organizador, presidido por la pontevedresa Seila Varela y en el que también están integrados Carlos Antonio Briceño Gil, Sara Martínez Salgado, Sergio Quinteiro Varela y Alba Martínez Guerreiro, ha evaluado la documentación y ha determinado que el también presidente de NNXX de Vilagarcía cumple con los requisitos de militancia, estatutarios y de avales, ya que triplicó el mínimo exigido, por lo que pasa a ser proclamado oficialmente como candidato.
A partir de ahora, en el marco de este proceso congresual, se abrirá un período de campaña electoral interna entre el viernes 29 de mayo y el 9 de junio para que Raúl Santamaría explique su proyecto. Finalmente, se celebrará el congreso el viernes 12 de junio.
Además de la fama adquirida en su paso por la televisión, Raúl Santamaría (Vilagarcía, 1998) es licenciado en Educación Primaria y profesor. El PP destaca que siempre ha tenido "una gran participación" en la vida pública, puesto que preside NNXX de Vilagarcía desde 2016, es concejal en su localidad natal desde el año 2022 y también diputado autonómico en este mandato.