La nueva comisión de investigación de accidentes se constituirá el próximo 7 de julio

Archivo - Varias personas con carteles en los que piden una investigación independiente durante una manifestación de la Asociación Plataforma de Víctimas Alvia 04155, a su llegada a una vista pública, al Tribunal Supremo, a 21 de noviembre de 2023, en Mad - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este jueves en el Congreso que la nueva comisión de investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil se constituirá el próximo 7 de julio en Consejo de Ministros.

La constitución de este nuevo organismo que investigará accidentes como el de Angrois, en el que murieron 80 personas, y el más reciente de Adamuz, en el que fallecieron 46, se realizará después de que la comisión de transportes del Congreso diese este miércoles su visto bueno al consejero que quedaba pendiente para cerrar el consejo de esta autoridad.

El consejero respaldado por la comisión de transportes, José Antonio Pañero, ocupará el puesto que fue denegado por la misma comisión a otro candidato propuesto por el Gobierno, Adolfo Moreno, por el papel que había tenido, precisamente, en relación con el siniestro del tren Alvia en Angrois (Santiago) en 2013.

Así las cosas, el presidente del organismo será el capitán marítimo Gonzalo Julián Guillén Espejo y los consejeros serán Jorge Navacerrada y José Antonio Pañero como expertos ferroviarios; Verónica Elvira Olalla y María Teresa Lumbreras como expertas en aviación; y Nuria Obiols y Juan Andrés Pérez como expertos marítimos.

DESTACA EL RESPALDO DEL PARLAMENTO A LOS CANDIDATOS

"Una vez pasado el filtro de todos los consejeros y del presidente el día 7 de julio llevaremos a Consejo de Ministros su constitución", ha avanzado Puente, que ha incidido en que los consejeros que conformarán el organismo han sido avalados de manera "unánime" por el Parlamento incluso en una situación "en la que se dice que no se avanza y que no se pueden conseguir cosas".

La nueva autoridad asumirá la investigación de accidentes como el de Adamuz y otros que cuyas investigaciones están en este momento en curso, según ha explicado el ministro, quien ha enfatizado la importancia de contar con un organismo independiente para estas investigaciones.

CRÍTICAS DE EUROPA Y DE LAS VÍCTIMAS

Hasta ahora, en materia ferroviaria, era la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios) la que se encargaba de estudiar los siniestros en este ámbito y sus causas.

En el caso de Angrois, estableció el exceso de velocidad con que circulaba el tren como único motivo del descarrilamiento. Por su parte, la Agencia Ferroviaria Europea y la Comisión recriminaron al organismo que no entrara en las "causas raíz" del accidente, como la reducción de las medidas de seguridad en la línea por parte de la empresa pública Adif.

Mientras la justicia española acabó absolviendo al responsable de seguridad de Adif y dejó al maquinista como único condenado, la plataforma de víctimas de esta tragedia sigue demandando un nuevo informe.

Al respecto, está a la espera de lo que dictamine el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que llevaron su demanda para que el Estado español haga una investigación independiente sobre el siniestro ferroviario.