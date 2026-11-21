Infografía de Adif con la vista aérea de la nueva estación de tren de Lugo. - ADIF

LUGO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva estación de tren de Lugo entrará en funcionamiento el próximo martes, 24 de noviembre. Esta puesta en marcha tendrá lugar dos años y medio después de iniciarse las obras, que comenzaron en marzo de 2024 con una inversión de más de 22 millones de euros destinados a la construcción de la nueva terminal, un paso inferior y otras actuaciones.

El edificio de viajeros estará en marcha desde primera hora del martes, según ha adelantado 'El Progreso' y ratificado fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El primer tren programado para ese día es el Intercity que sale a las 05.18 horas con destino a Madrid Chamartín - Clara Campoamor.

Sin embargo, el contexto electoral impedirá que haya un acto inaugural, como es habitual en este tipo de casos y sucedió, por ejemplo, en Santiago en 2025. Esto se debe a que la ley prohíbe realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos desde la convocatoria de las elecciones hasta la celebración de las mismas.

Además del nuevo edificio, la inversión estatal ha permitido crear un nuevo paso inferior y realizar actuaciones de urbanización en el entorno y mejoras del sistema viario. La estación de tren forma parte del proyecto de Estación Intermodal de Lugo, que se completa con la construcción, con financiación de la Xunta, de la nueva estación de autobuses y el aparcamiento subterráneo. Este otro equipamiento aún no está abierto.

Por su parte, el Adif sigue avanzando en la construcción de la nueva terminal de tren de A Coruña, para la que todavía no hay fecha de apertura. También formará parte de su propia Intermodal, que, en este caso, ya cuenta con una estación de autobuses en marcha desde principios de noviembre.