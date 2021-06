La nueva estación de tren de Santiago se adjudicará "lo antes posible" y habrá 3,5 millones de viajeros en 2025

Tendrá un aparcamiento cubierto con 460 sitios y un plaza en la entrada de O Hórreo de 1.500 m2, más que lo previsto originalmente

La presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, confía en que la adjudicación de las obras del nuevo edificio de viajeros de la estación de tren de Santiago se adjudicará "lo antes posible", después de que a comienzos de este mes de junio se licitase esta actuación por 33,5 millones de euros.

Una vez se adjudique, la ejecución de las obras será de 30 meses, más allá de las "incidencias que pueden ser a mejor o a peor", según ha expuesto Pardo de Vera este viernes durante la presentación en Santiago del proyecto del nuevo edificio, que corre a cargo del arquitecto Juan Herreros, y culminará el proyecto de la intermodal tras las nuevas estación de bus y pasarela.

Así, la futura estación intermodal de Santiago tendrá 3,5 millones de viajeros en 2025, de los cuales 2,6 millones se moverán por el Eje Atlántico y 0,9 millones hacia Ourense y el resto de España, según las previsiones de Adif. Precisamente, Pardo de Vera ha anunciado las "muestras claras de interés" de operadores por el AVE a Galicia para la "liberalización" de la línea.

Este edificio de viajeros se construirá elevado sobre las vías de las estación con apoyos y conexiones en los andenes. Incluirá dependencias para la explotación de los servicios ferroviarios y comerciales de la estación. Formará una unidad con la pasarela peatonal recientemente inaugurada.

Además, se creará una plaza en la entrada de la calle de O Hórreo y se construirá un aparcamiento cubierto por marquesinas para 460 plazas de aparcamiento.

HERREROS: "SÍMBOLO DE AMBICIÓN DE FUTURO DE LA CIUDAD"

El propio arquitecto Juan Herreros ha sido el encargado de desgranar, en este acto en Santiago, el proyecto de la futura estación, que observa como "un símbolo de ambición de futuro de la ciudad".

Aprecia que la infraestructura debe afrontar "tres retos": técnico, funcional y social. Busca la "naturalidad" de la estación para dar la sensación de que "siempre debió estar allí", al tiempo que sirve para "conectar el centro con las poblaciones del sur".

A este respecto, se ha referido a la "evolución" con la que contado el proyecto desde que ganó el concurso en 2011, pues se ha conservado la marquesina histórica de la antigua estación de tren. Define al proyecto por su "ligereza y transparencia", con una nueva terminal en la que se incluyen elementos que semejan "gestos que saludan y quieren recibir al viajero".

Respecto a lo anteriormente concebido, también explica que se incrementa la plaza exterior de entrada desde O Hórreo, pues ahora será de 1.500 metros cuadrados, de manera que "la ciudad entra en la estación".

El edificio de viajeros será de 5.000 metros cuadrados, en los que se reservan casi 900 metros cuadros para un vestíbulo "muy claro y "simple de utilización". La parte de arriba del inmueble estará reservado para oficinas.

Además, para la construcción del nuevo edificio de viajeros de la estación ferroviaria se acondicionará los andenes existentes, con el fin de permitir la ejecución de un sistema de conexiones verticales que una el vestíbulo principal, situado a un nivel superior, con la zona de uso ferroviario.

Asimismo, se realizarán las obras de adecuación necesarias en el edificio de viajeros actual para adaptarlo a la nueva realidad funcional de la estación.

Igualmente, se va a reestructurar la superficie de aparcamiento entre el primer andén y el talud que supone el límite del solar. También se va a hacer una nueva urbanización entre la Rúa do Hórreo y diferentes construcciones del complejo ferroviario.

El Ministerio de Transportes, a través de Adif, asume el 100% de la construcción del edificio, sin necesidad de formalizar un nuevo convenio con la Xunta ni Ayuntamiento de Santiago.

COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

Por su parte, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha dicho que es "un día emocionante" después de que haya pasado una década desde que se resolvió el diseño del proyecto para la estación, que "ha dado muchas vueltas" hasta la actualidad. Asimismo, ha remarcado que las recientemente inauguradas pasarela y estación de bus están "funcionando extraordinariamente bien"

A renglón seguido, ha destacado que con esta obra el Ensanche "queda consolidado como centro de Santiago", al tiempo que agradece la "colaboración entre instituciones públicas" que ha posibilitado esta actuación.

En esta línea, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha resaltado el "ejemplo" de colaboración entre administraciones para esta actuación. Considera esta estación un ejemplo de que los proyectos "más transformadores siempre son los más complejos", mientras valora el "cambio radical" en la movilidad para Santiago.

Aprecia que la pasarela "fue un revulsivo" para avanzar en una nueva fase de la estación, de forma que convierta a Santiago en la "capital de ese turismo que se necesita", al tiempo que "vertebra" a la ciudad. De este modo, Ethel Vázquez subraya que se pone a Compostela a "la altura" de las terminales de "grandes capitales" de Europa.

En su intervención, Pardo de Vera ha llamado la atención sobre cómo se ha tenido en cuenta la perspectiva de género en la obra para que no haya "rincones ocultos". También ha puesto el foco sobre que el acceso a pie a la intermodal "es muy elevado".

ESCALINATA Y 'VERDERÓN'

A preguntas de la prensa sobre la actual escalinata de piedra en O Hórreo, la responsable de Adif ha explicado que "no va a tener funcionalidad", pero dice "no tener problema" en abordar su futuro, pues "cualquier solución puede ser válida".

En lo tocante a qué pasará con el 'verderón', el antiguo vagón que se encuentra expuesto en terrenos de la estación y que presenta un aspecto deteriorado, el alcalde de Santiago, Xosé Antonio Sánchez Bugallo, se ha mostrado partidario de que se quede donde está "si se reforma".

Sobre el 'verderón', Pardo de Vera ha dicho que ese vagón está situado en terrenos de Adif, pero es de propiedad privada, por lo que la entidad no puede invertir "sobre activos que no son suyos" porque "sería una irregularidad". Con todo, deja claro que se han puesto en contacto con los dueños para que se haga una cesión de cara a su restauración, si bien "hasta ahora no ha habido respuesta".

