La nueva Estrategia de Biotecnología de Galicia convertirá a la comunidad en una "biorregión de referencia"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha participado este viernes en la presentación de la nueva Estrategia de Biotecnología de Galicia 2026-2030, mediante la cual se destinarán 805 millones de euros y que convertirá a la comunidad en una "biorregión de referencia" en Europa y a nivel internacional.

"Esto no es un documento más, es mucho más, una visión compartida de país. Galicia en poco tiempo se situó en una posición puntera inimaginable hace 20 o 25 años, es un mérito colectivo de los investigadores, de las universidades, de los centros de excelencia, de las empresas y de las administraciones", ha destacado Rueda.

Así lo ha subrayado el presidente autonómico en un acto que ha tenido lugar este viernes en la Cidade da Cultura y en el que también han estado presentes el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

Se trata de una estrategia cuyo objetivo es "impulsar la excelencia competitiva" del sector biotecnológico de Galicia, así como su proyección internacional. La misión es posicionar a Galicia como referencia en Europa en biotecnología, "impulsando el escalado empresarial, la atracción de inversión y talento de primer nivel, y la generación de impacto global a partir de las fortalezas científicas, tecnológicas e industriales ya consolidadas".

En este contexto, y a lo largo de los próximos cinco años, se invertirán 572 millones de euros públicos y 233 millones de capital privado para elevar el sector "a otro nivel" a través de cinco ejes de trabajo.

En concreto, excelencia científica, talento y liderazgo; aceleración y escalado industrial; ecosistema de datos y biointeligencia; financiación e inversión estratégica, y posicionamiento internacional, a lo que se les añade un sexto eje transversal de gobernanza.

Con todo, según han detallado durante el acto de este viernes, la estrategia busca avanzsr hacia la "excelencia" del sector biotecnológico desde una visión "sistemática y focaliza en cuatro subsectores estratégicos" en los que Galicia destaca: Recursos marinos y economía azul; bioeconomía, medio ambiente, sostenibilidad y forestal; agroalimentación y foodtech y salud y farma.