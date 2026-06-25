Nueva jornada de tormentas en Galicia: más de 600 rayos desde las 14.00 horas

1099543.1.260.149.20260625190838 Archivo - Foto de archivo - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Galicia vive una nueva jornada de tormentas este jueves, registrando desde las 14.00 horas más de 600 rayos en la comunidad. Toda la provincia de Lugo, de hecho, está en alerta amarilla por tormentas.

Precisamente esta provincia es la que registra una mayor concentración de carga eléctrica, sobre todo a primera hora de esta tarde.

Según ha ido avanzando la tarde, se han ido desplazando hacia el oeste. En Santiago y municipios limítrofes como Teo y Vedra, ya han caído unos 50 rayos en la última hora, acompañados de intensas precipitaciones.

Con todo, todavía no se han notificado incidentes.