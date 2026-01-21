La nueva Ley de Administración Local de Galicia saldrá a exposición pública "en las próximas semanas"

Fotos Xunta / Presidencia / O Conselleiro De Presidencia, Xustiza E Deportes, Diego Calvo, Comparece Para Dar Conta Dos Asuntos Acordados. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha avanzado que la Ley de Administración Local saldrá a exposición pública "en las próximas semanas" y, entre otras cuestiones, "reformulará" aspectos de la financiación municipal. "Dentro de nuestras competencias", ha matizado.

En respuesta a preguntas de los medios sobre reclamaciones de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) al respecto de un nuevo pacto local, Calvo ha opinado que este está "vigente", lo que ha ejemplificado con el reciente traspaso de las Unidades de Atención a la Drogodependencia (UAD).

Al mismo tiempo, el responsable autonómico ha insistido en que el sistema de financiación es responsabilidad del Estado y "es quien tiene que mover ficha": "Nuestra capacidad en la financiación de los ayuntamientos es limitada".

También ha celebrado el pacto alcanzado entre la Consellería de Política Social y la Fegamp este martes sobre la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que consistirá en una subida gradual de la aportación autonómica hasta los 18 euros por hora en 2028.

"Nos felicitamos de que seamos capaces, nosotros y la Fegamp --salvando a un grupo político que está en el 'no' permanente-- de poder llegar a un acuerdo en la financiación de estos servicios", ha valorado Diego Calvo, que ha afeado al BNG su rechazo al acuerdo.

A renglón seguido, ha reiterado que la Xunta de Galicia "no es capaz de resolver" la financiación de los ayuntamientos: "Nosotros anunciamos que en la parte de nuestras competencias y nuestras posibilidades, íbamos a intentar ayudar el máximo posible".

Sin embargo, ha remarcado que, a su juicio, el Estado "no está en condiciones de hacer ningún cambio en materia de financiación" y ha esperado que siguiente gobierno "sea capaz de cambiar" tanto el sistema de financiación autonómico como municipal.