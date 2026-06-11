Nueva Pescanova incorpora un nuevo buque congelador en Namibia con capacidad para procesar 2.500 toneladas al año

Imagen del nuevo buque congelador de Nueva Pescanova. - NUEVA PESCANOVA

VIGO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Nueva Pescanova ha reforzado su actividad pesquera internacional y su inversión en Namibia con la incorporación de un buque congelador a su flota de NovaNam, su filial en el país africano, que tiene capacidad para pescar y procesar 2.500 toneladas de producto final al año.

En un comunicado, la compañía viguesa ha indicado que el barco, denominado 'Olupale', tiene casi 60 metros de eslora y 12,65 metros de manga, con capacidad de bodega de 900 metros cúbicos y espacio para albergar una tripulación de hasta 66 personas.

"El buque congelador se dedicará fundamentalmente a la pesca y procesado a bordo de merluza, una de las principales especies con las que trabaja NovaNam en aguas namibias. Cuenta con capacidad para capturar y procesar a bordo hasta 2.500 toneladas de producto final al año, y se convertirá en el buque más moderno de los que operen en ese caladero", ha reivindicado la empresa.

La embarcación, adquirida a la compañía Mar de Arbo SL, fue construida en 2024 y no ha desarrollado actividad hasta la fecha, por lo que, antes de comenzar sus operaciones, será sometida a un proceso de adecuación, equipamiento y pertrechamiento, y se llevarán a cabo pruebas de mar para garantizar su rendimiento y seguridad. Está previsto que el buque entre en funcionamiento en el caladero namibio durante el último trimestre del año.

El 'Olupale' sustituirá al buque 'Mar del Cabo', que sufrió un incendio el pasado año, y supone un "salto de nivel" que refuerza la apuesta de Nueva Pescanova por Namibia y por el desarrollo de su actividad en el caladero africano, estratégico para el negocio del Grupo, añade la firma.