Una nueva protesta multitudinaria por tierra y por mar pide "parar" Altri y la mina de Touro: "Tenemos que seguir"

Una persona en una barca con pancarta con lema 'Altri non' durante una manifestación en favor de la preservación del río Ulla y la ría de Arousa, a 14 de junio de 2026, en Arousa, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una nueva protesta multitudinaria, que recorre A Illa de Arousa (Pontevedra) por tierra y por mar este domingo, ha llamado a "parar" el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) y la reapertura de la mina de Touro-O Pino.

"Tenemos que seguir. Estamos obligados a parar estos proyectos y este modelo industrial perjudicial para el conjunto de Galicia", ha reclamado el presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), Xaquín Rubido, antes del inicio de la movilización, convocada por esta entidad junto a Ulloa Viva y la Plataforma Mina de Touro-O Pino Non.

Bajo el lema 'Re-matemos Altri e a mina de Touro-O Pino', más de 10.000 personas han recorrido A Illa desde la playa de O Vao hasta el puerto de O Xufre, según las cifras que maneja la organización. Cerca de 300 barcos han apoyado la protesta por mar, mientras el resto de participantes recorrían el municipio por tierra.

En este sentido, Rubido ha acusado al presidente de la Xunta de "sacrificar" el río Ulla y la ría de Arousa para "beneficiar a unos privilegiados" y considera que estos proyectos "perjudican a la mayoría de la sociedad gallega, destruyen el tejido productivo y desarticulan el territorio".

Además, la portavoz de Ulloa Viva, Marta Gontá, ha exigido la dimisión de Rueda, de las conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez: "Deberían dimitir y dejar su puesto a gente más educada, más empática y más formada".