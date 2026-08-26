Una nueva toma de muestras del proyecto Xenoma Galicia arranca el 7 de septiembre en el área sanitaria de Ourense

Archivo - Toma de muestra en el proyecto 'Xenoma Galicia'. - CONSELLERÍA DE SANIDADE - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta iniciará el próximo lunes 7 de septiembre la toma de muestras de la nueva fase del proyecto Xenoma Galicia en el área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

Según explican en un comunicado, la Consellería de Sanidade ha acordado iniciar el envío aleatorio de SMS para invitar a la población del área ourensana para participar en un proyecto que tiene por objeto identificar los genes relacionados con los cáncer de mama y ovario hereditario, el síndrome de Lynch y la hipercolesterolemia familiar.

De este modo, se enviarán 2.706 invitaciones para participar, 2.188 de personas del distrito de Ourense, 277 de O Barco de Valdeorras y 241 de personas del distrito de Verín.

El mensaje contiene la información necesaria sobre cómo deben proceder las personas invitadas para reservar su cita para la toma de muestras, a través de la app Sergas Móvil. El objetivo es alcanzar la participación de 541 personas: 438 de Ourense, 55 de O Barco de Valdeorras y 48 de Verín.

Las extracciones de sangre se realizarán de los días 7 al 24 de septiembre en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense de 15,30 la 18,30 horas. En el caso del Hospital Comarcal de Valdeorras tendrán lugar en las jornadas del 28 y 29 de septiembre de 15,30 la 18,30 horas. Asimismo, en el Hospital Público de Verín, será del día 30 de septiembre al 1 de octubre de 15,30 la 18,30 horas. El personal sanitario informará de todo el proceso a los participantes, que no deberán acudir en ayunas.

El Ejecutivo gallego invierte una partida de 20 millones de euros en el proyecto con el objetivo de recopilar el ADN de 400.000 gallegos.