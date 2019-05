Nuevas confirmaciones del Noroeste de A Coruña

Actualizado 09/05/2019 13:19:05 CET

Estos artistas se suman a un cartel en el que ya estaban anunciadas Patti Smith and Band y Nathy Peluso

A CORUÑA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Belako, Jello Biafra, Los Punsetes y Joe Crepúsculo son algunas de las nuevas confirmaciones del Festival Noroeste Estrella Galicia, que se celebrará en A Coruña entre el 6 y el 11 de agosto. Estos artistas se suman al cartel que encabeza Patti Smith, cuya asistencia ya se confirmó el pasado mes de enero.

En rueda de prensa, el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, acompañado por el concejal de Culturas, José Manuel Sande y el director corporativo de Hijos de Rivera, Antonio Viejo, ha dado a conocer un nuevo avance del cartel del festival en el que actuarán un total de 80 bandas y artistas.

En total serán seis días de conciertos y más de 150 horas de música al vivo sobre diferentes escenarios de la ciudad herculina, para consolidarse como una "cita única y de referencia". El Noroeste, para el alcalde, "es un motor de turismo y creación" que convierte a A Coruña en una "ciudad dinámica y de vanguardia".

CONCIERTOS EN LA PLAYA

La frescura retro-futurista de Belako, que mezcla el punk-rock con ambiente más cálidos de la electrónica sinfónica, se subirá al escenario de la Playa de Riazor el sábado 10 de agosto. Mientras, la banda leyenda estadounidense Jello Biafra, considerado como el líder intelectual del movimiento punk, se suma al cartel del viernes 9 en Riazor junto a Patti Smith and Band y Nathy Peluso.

Por su parte, Joe Crepúsculo celebrará una década de carrera a ritmo de baile irracional en el Noroeste, donde también sorprenderá el indi pop de Los Punsetes.

Mastodonte, el nuevo proyecto musical de Asier Etxendia de la mano de Enrico Barbaro, llega a la ciudad herculina como una fiesta en la que la electrónica, el rock, el barroco, el funk, el experimental, el clásico y la música dance se funden en una celebración definitiva.

EL NOROESTE EXPANDIDO

Por otro lado, Paco Ibáñez pondrá música a las composiciones de poetas como Alberti, Neruda o Goytisolo en la Selección Noroeste 2019, que también acercará a las butacas de A Coruña al músico portugués Júlio Resende.

Asimismo, continuando con su apuesta de visibilizar la escena musical gallega, se confirma la presencia de Baiuca, Basanta, Electra, Holywater, Os amigos dos Músicos, Pablo Lesuit, Pardo, Santi Araujo y Silvia Penide.

Además, en su versión expandida por enclaves singulares de la ciudad, actuarán las siguientes bandas recientemente confirmadas: Bart Davenport, Hailu Mergia, La URSS, Los Estanques, Los Vinagres, Los Voluble, Lucifer, Night Shades, Teething, The Sey Sisters, Volcanes y Zu.

Estos nuevos artistas se suman a un cartel en el que ya estaban anunciada Patti Smith an Band, Nathy Peluso, Soleá Morente, Andhrea & the Black Cast, Holly Miranda, Jenny and the Mexicats, Las Antonias y Vudú.