Las nuevas películas de Ángel Santos y Anxos Fazáns, premiadas en el Festival de Gijón

El director Ángel Santos, en el Festival de Gijón - AMATEURFILMS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos films de los directores gallegos Ángel Santos ('Así chegou a noite') y Anxos Fazáns ('As liñas descontinuas') han sido premiados en el Festival Internacional de Gijón.

Por un lado, Santos (Pontevedra, 1976) ha ganado el premio a mejor director de la Sección Internacional Albar del Festival de Gijón por nueva película, 'Así chegou a noite'.

Por su parte, Anxos Fazáns e Ian de la Rosa se han llevado el premio Dama al mejor guion por 'As liñas descontinuas'.

El jurado internacional --conformado por Alexis Juncosa, Eva Llorach, Scott Macaulay, Carlos Marques-Marcet y Sophy Romvary-- ha premiado a Ángel Santos por una obra que ha tenido su estreno en Gijón. Este domingo clausurará Cineuropa, en Santiago, en su estreno gallego.

En una entrevista con Europa Press esta semana, Santos explicaba que volvía a dirigir tras una década sin hacerlo, su última película fue 'Las altas presiones' (2014). "Es cierto que esta industria es bastante entre exigente y cruel. Y si no estás, te echa", relataba.

'Así chegou a noite' es un "drama intimista" rodado en varios puntos de la provincia de Pontevedra. Un escultor establece su taller en una apartada zona rural de la costa gallega e irá aislándose hasta la llegada de una antigua amante.

Para la nueva película ha estado acompañado en el proceso por Analía G. Alonso como productora ejecutiva. El proyecto caminó primero de la mano de la productora Andrea Vázquez en Miramemira y ahora con Maruxiña Film Co, productora del cineasta Alfonso Zarauza. También cuenta con producción del propio Ángel Santos, a través de Amateurfilms, y de Daniel Froiz, de Matriuska Producciones.

La cinta cuenta con el apoyo de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) de la Xunta, de la Diputación de Pontevedra y de la CRTVG.

'AS LIÑAS DESCONTINUAS'

Mientras, 'As liñas descontinuas', coproducción encabezada por la compañía gallega Sétima, tuvo hace unos días su estreno mundial en la 29ª edición del Tallinn Black Nights Festival, también en competición oficial.

Rodada íntegramente en gallego en diferentes localizaciones de Marín y Vigo, la película de Fazáns también inaugurará en diciembre el Novos Cinemas de Pontevedra, festival que clausurará 'Así chegou a noite'.