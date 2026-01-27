El nuevo Olimpia Valencia de Vigo abrirá en marzo "con un refuerzo de la atención pediátrica y salud mental"

1046306.1.260.149.20260127150246 Puente, Caamaño y Ortiz esta mañana en la rueda de prensa. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha anunciado que el nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo abrirá en la segunda semana del próximo mes de marzo y contará "con más servicios y con un refuerzo de la atención pediátrica y de la salud mental".

Así lo ha señalado este martes en la rueda de prensa de presentación del plan funcional del centro asistencial vigués, que tuvo lugar en el hospital Álvaro Cunqueiro y contó con la presencia, entre otros, del gerente del Área Sanitaria, Javier Puente, y de la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz.

Al respecto, Caamaño ha puesto en valor las nuevas incorporaciones de profesionales para ampliar la cartera de servicios de la atención primaria en Vigo. En concreto, serán 122 los trabajadores que prestarán servicio en las instalaciones, tras una inversión de 17 millones de euros.

De este total, 109 serán traslados de otros centros de salud y 13 serán nuevas incorporaciones, contando con odontólogos, higienistas bucodentales, fisioterapeutas, nutricionista y psicólogo infantil y de atención primaria, entre otros. Así, habrá 65 consultas.

Los traslados comenzarán por el personal del centro de salud de López Mora en la segunda semana de marzo, continuando en una segunda fase por los del Nicolás Peña. A partir de ahí, vendrán profesionales de pediatría de Pintor Colmeiro y Coia.

MÁS TRASLADOS

Además, vendrán ciertos cupos de adultos de los centros de salud de Pintor Colmeiro, Coia, Cuba, Beiramar y Rosalía de Castro. La intención es que estos sean voluntarios, han apuntado desde el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

"El Olimpia Valencia replica ese nuevo modelo de centro sanitario que estamos impulsando desde la Xunta y que integra la atención primaria y distintos tipos de servicios especializados", ha subrayado el conselleiro, que ha dicho que será el tercer centro integral de salud que se ponga en marcha en Galicia, tras los de Lugo y Lalín.

Por ello, supondrá la creación de cinco unidades para que 42.000 vecinos de la ciudad dispongan de más prestaciones. Estas incluyen una unidad de atención a pacientes pediátricos con patología crónica compleja; otra de psicología infantil; también de psicología de atención primaria; una unidad de trastorno de conducta alimentaria para pediátricos, y otra de rehabilitación cardíaca.

Gómez Caamaño ha apuntado que gracias a la liberación de espacios en el Nicolás Peña se podrá trasladar y ampliar la unidad de prevención del suicidio, así como crear una unidad de atención a adolescentes y transición a edad adulta y crear una unidad de tratamiento a la depresión resistente en las instalaciones de ese centro.

El gerente del Área Sanitaria ha apuntado que la previsión es que todos los traslados estén finalizados antes de que dé comienzo el verano.