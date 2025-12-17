Nuevo operativo policial en el centro de Vilanova de Arousa este miércoles

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está llevando a cabo una nueva operación policial en el centro de la localidad pontevedresa de Vilanova de Arousa.

Esta mañana, varios furgones policiales han sorprendido a los vecinos de la zona de la Plaza del Parque en el marco de un nuevo operativo declarado en secreto de sumario, según fuentes consultadas por Europa Press.

Presumiblemente, los agentes están registrando el interior de un inmueble, aunque por el momento no ha trascendido información oficial al respecto.