Obras para ejecutar nuevos firmes en el túnel de Pedrafita provocarán cortes en la A-6 el lunes y el martes

Imagen del Ministerio de Transportes. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

LUGO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que la próxima semana --el lunes y el martes-- habrá cortes en la calzada de la A-6 a causa de obras para ejecutar nuevos firmes en el túnel de Pedrafita.

En un comunicado, ha trasladado que continúa ejecutando las obras de mejora y modernización de varios túneles del Puerto de Pedrafita, entre los kilómetros 407 y 464,5 de la A-6: O Cereixal, Doncos, San Pedro y Pedrafita, en la provincia de Lugo; y Trabadelo, La Escrita y Villafranca, en la provincia de León.

La actuación en su conjunto cuenta con una inversión de 24,7 millones de euros (IVA incluido), de los que 18,3 millones proceden de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En esta partida se incluye la modernización del túnel de Montefurado en la N-120. Los 6,4 millones de euros restantes se destinan a actuaciones adicionales en los sistemas de ventilación.

En esta ocasión, se van a ejecutar nuevos firmes en el túnel de Pedrafita. Por ello, para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde las 8,00 horas del lunes 25 de mayo hasta las 20,00 horas del martes 26 de mayo, se llevará a cabo el corte de la calzada con sentido Madrid (calzada izquierda) de la A-6 entre los kilómetros 432,2 y 431,2.

El Ministerio traslada que se habilitará un desvío alternativo por la N-6, que estará señalizado.