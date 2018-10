Las obras de la estación de Thom Mayne en Vigo comenzarán el 5 de noviembre

Publicado 19/10/2018 13:19:37 CET

VIGO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la estación del AVE diseñada por Thom Mayne en Vigo comenzarán el 5 de noviembre, con los trabajos de instalación del armazón del complejo Vialia, según ha confirmado en rueda de prensa el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

Así, esos trabajos se prolongarán durante 10 meses y, en cuanto finalicen, se iniciará otra fase, con la adecuación de los accesos (paralelamente al avance de la obra de la estación). Para la realización de los accesos, se invertirán unos 10,7 millones de euros, de los que Adif financiará 6,6 millones, el Ayuntamiento de Vigo otros 2,3 millones y la Xunta, 1,7 millones.

La administración municipal se encargará de la reordenación del tráfico y de la construcción de un túnel que dará acceso a la autopista y al complejo intermodal, y que supondrá la eliminación del actual paso elevado por el que se entra a la AP-9 desde la calle Lepanto. Por su parte, la Xunta realizará las obras de acceso a la estación de autobuses, que se construirá al lado del centro Vialia.

Abel Caballero ha querido precisar este jueves que el gobierno gallego "no tiene nada que ver con la estación del AVE", y que se limitará a construir una terminal de autobuses cuyo diseño, ha aseverado, no ha dado a conocer al Ayuntamiento. "Queremos que la estación de buses tenga un diseño acorde con Thom Mayne, no un pastiche delante de una gran obra", ha advertido el regidor.

Como consecuencia de estas obras, se realizará una reordenación del tráfico en la zona. Así, se permitirá el doble sentido en el acceso a la autopista por Lepanto para facilitar la entrada y salida de camiones a la obra; del mismo modo, se habilitará la calle Vía Norte para permitir el paso de grandes vigas que se emplearán en la construcción del armazón de la estación del AVE.