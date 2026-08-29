Ocean Colour Scene, Dorian, Sés, Carlos Sadness y Sanguijelas del Guadiana, cabezas de cartel del Marisco 2026

Cartel Concertos do Marisco 2026 - I RADIA CREA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ocean Colour Scene, Dorian, Carlos Sadness, Sanguijuelas del Guadiana e Sés han sido anunciados como cabezas de cartel de los Concertos de la 63.ª edición Marisco 2026, en O Grove.

Tal y como ha trasladado la organización del evento en nota de prensa, del 1 al 11 de octubre se podrá disfrutar de esta programación gratuita, encabezado por la banda británica Ocean Colour Scene, junto con nombres como Dorian, Carlos Sadness, Sés, Sanguijuelas del Guadiana o 9Louro.

En total, 16 propuestas musicales pasarán por el escenario a lo largo de once jornadas, en un cartel que vuelve a apostar por la diversidad de estilos y generaciones. La nueva edición llega, además, tras el éxito histórico alcanzado en 2025, cuando cerca de 40.000 personas pasaron a lo largo del ciclo por la carpa de los conciertos.

La música empezará el jueves 1 de octubre con la formación local Os Firrás, mientras que el viernes 2 será el turno de 9Louro y de Djow.

El sábado 3 de octubre actuará la banda de pop y rock británico Ocean Colour Scene, en una noche que completará Nanein DJ. De seguido, el domingo 4 el protagonismo será para la música gallega con Sés, acompañada por la formación meca 5 en Zocas.

Durante los siguientes días continuarán las actuaciones de artistas y grupos vinculados a O Grove: @ de Viño, el lunes 5; David Chiquillo y Lote, el martes 6; A Banda do Sequío, el miércoles 7; y Kballito, el jueves 8.

Ya en la recta final de los Concertos do Marisco: el viernes 9 actuarán Fla-Meco y Sanguijuelas del Guadiana; y el sábado 10 será el turno de Carlos Sadness, acompañado por Manu TF DJ, mientras que Dorian pondrá el broche final a la programación el domingo 11 de octubre, en una última noche en la que también actuará Freshkinhos.